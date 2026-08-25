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Украине не хватает ракет Patriot: Ходжес ответил, хватит ли их до зимы
Украине не хватает ракет Patriot. Генерал Бен Ходжес рассказал, как защититься от баллистики.
Украине не хватает ракет к системам Patriot, из-за чего сбивать российскую баллистику тяжелее, а сложная зима становится неизбежной. В то же время, лучшая защита — это не только ПВО.
Об этом заявил экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес для «24 Канала».
По его словам, привлеченные оборонные компании пытаются разработать новый перехватчик. Несмотря на то, что он может иметь более скромные характеристики по сравнению с PAC-3, такое изделие будет оставаться высокоэффективным, будет ниже, а его выпуск можно наладить значительно быстрее.
Генерал-лейтенант также критично оценил паузу в поставке военной помощи со стороны Вашингтона.
«А то, что Соединенные Штаты Америки не смогли и дальше поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot, это настоящий стыд для нас. Однако существуют и другие системы, и европейские страны могут и должны их производить», — подчеркнул он.
Ходжес подчеркнул, что уничтожать заводы по производству российских и северокорейских ракет и пусковые площадки гораздо эффективнее, чем сбивать ракеты в воздухе. Также он упомянул заявление администрации Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot. Для самих производителей это стало неожиданностью, ведь решения с ними не согласовывали.
По мнению Ходжеса, это свидетельствует об отсутствии серьезных намерений или отказе от идеи при первых же сложностях.
«Конечно, все компании, в том числе украинские, стремятся защитить свою интеллектуальную собственность. В этом ничего плохого. Но если бы президент действительно этого хотел, вопрос уже решили бы: власть нашла бы способ заставить или побуждать компании пойти на такой шаг», — сказал генерал-лейтенант.
Ракеты для Patriot — последние новости
Напомним, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что планирует на следующий месяц посетить Соединенные Штаты, чтобы добиваться усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой.
Также Юрий Игнат заявил о дефиците ракет не только для Patriot, но и для других систем ПВО и боевых самолетов.
Несмотря на это , Украина сможет производить Storm Shadow, ведь Великобритания одобрила запрос Украины на налаживание собственного производства этих ракет.