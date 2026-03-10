Украине не хватает ракет ПВО для защиты от баллистики: военный эксперт озвучил причины дефицита

ПВО Украины испытывает дефицит ракет / © ТСН

Украина имеет значительно меньше ракет для систем противовоздушной обороны, чем требует эффективной защиты от российских атак. В то же время, объемы помощи от партнеров пока не отвечают реальным потребностям страны.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил военный журналист Владислав Селезнев.

По его словам, потребности Украины в ракетах ПВО значительно превышают те возможности, которые могут предоставить союзники. Поэтому защита воздушного пространства остается серьезным вызовом.

В то же время, Селезнев подчеркнул, что Украина постепенно пытается компенсировать потери и усиливать собственные оборонные возможности. В частности, речь идет о развитии отечественных разработок в области ракетных технологий.

«Буквально на днях вышло обширное интервью генерального директора Fire Point. Он рассказывал об определенных наработках. Конечно, эти разработки не станут уже завтра тем самым надежным щитом, полностью закрывающим территорию нашей страны от российских, в частности баллистических, ракет. Но сдвиги есть — они достаточно масштабные и эффективные», — отметил он.

Дефицит ракет для ПВО в Украине: что известно

Напомним, ранее уже сообщали, что за четыре года полномасштабной войны Украина получила от союзников около 600 ракет к системам Patriot.

В то же время, только за одну неделю боевых действий на Ближнем Востоке было использовано более 800 таких ракет.

Такое сравнение демонстрирует масштаб дефицита средств противовоздушной обороны и сложность обеспечения ими Украины в условиях роста глобальных вызовов безопасности.

Также уже говорилось, что в ЕС обеспокоены задержанием поставок ракет для систем ПВО из-за событий вокруг Ирана, поэтому ищут новые пути финансирования оборонных потребностей Украины. Об этом сказал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.