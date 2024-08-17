Украине не разрешают наносить удары Storm Shadow по РФ: Британия пытается убедить США

Соединенные Штаты фактически не позволяют Великобритании менять решение по ударам вглубь российских территорий ракетами Storm Shadow. В ответ Британия направила соответствующий запрос США больше месяца назад, но пока не получила ответа.

Об этом пишет The Times.

В Британии отмечают, что эта тема "застряла" в системе США. Один из сотрудников рассказал, что обсуждение использования Storm Shadow все еще продолжается.

По данным The Times, для одобрения ударов по России ракетами Storm Shadow нужно согласие США, Франции и еще одной страны НАТО – какое именно не уточняется.

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Ранее газета сообщала, что британские министры тайно пытаются убедить союзников разрешить украинской армии бить по России ракетами Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 250 километров.

Между тем, Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.

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