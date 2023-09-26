Украине нужно 300 000 мигрантов ежегодно: социолог объяснила зачем

По оценкам Либановой, речь идет не о поляках или белорусах, а о людях из более бедных стран.
Чтобы удержать население Украины на уровне 30 млн. человек, государству нужно будет ежегодно привлекать около 300 тыс. иммигрантов.
Такую оценку дала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время выступления на Региональном экономическом форуме, пишет Forbes Ukraine.
Зачем Украине иммигранты
Либанова объяснила, почему "мы не можем отказаться от иммигрантов".
"Нам будет не хватать строителей. Придется инвестировать в рабочую силу извне", – отметила эксперт.
Она добавила, что к этому нужно будет подготовить население Украины.
"Я не знаю, как бабушка в украинской деревне будет воспринимать совершенно другого внешне человека с другим образом жизни", — отметила демограф.
По словам Либановой, государству нужно разработать политику, которая заставила бы мигрантов принять украинскую систему ценностей. В противном случае, по оценке эксперта, "мы получим много проблем".
"Как я всегда говорю, эмиграция – это проблема бизнеса. А иммиграция – проблема правительства. Чтобы удержать население на уровне 30 млн, нам нужно ежегодно привлекать около 300 000 мигрантов. Это много. И это будут, вероятно, не поляки или белорусы, а люди из более бедных стран", – считает директор Института демографии и социсследований.
Напомним, ранее Либанова спрогнозировала, что за 10 лет в Украине в границах 1991 года будут проживать в лучшем случае около 35 млн человек.
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