Украине нужно 300 000 мигрантов ежегодно: социолог объяснила зачем

По оценкам Либановой, речь идет не о поляках или белорусах, а о людях из более бедных стран.

Чтобы удержать население Украины на уровне 30 млн. человек, государству нужно будет ежегодно привлекать около 300 тыс. иммигрантов.

Такую оценку дала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время выступления на Региональном экономическом форуме, пишет Forbes Ukraine.

Зачем Украине иммигранты

Либанова объяснила, почему "мы не можем отказаться от иммигрантов".

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"Нам будет не хватать строителей. Придется инвестировать в рабочую силу извне", – отметила эксперт.

Она добавила, что к этому нужно будет подготовить население Украины.

"Я не знаю, как бабушка в украинской деревне будет воспринимать совершенно другого внешне человека с другим образом жизни", — отметила демограф.

По словам Либановой, государству нужно разработать политику, которая заставила бы мигрантов принять украинскую систему ценностей. В противном случае, по оценке эксперта, "мы получим много проблем".

"Как я всегда говорю, эмиграция – это проблема бизнеса. А иммиграция – проблема правительства. Чтобы удержать население на уровне 30 млн, нам нужно ежегодно привлекать около 300 000 мигрантов. Это много. И это будут, вероятно, не поляки или белорусы, а люди из более бедных стран", – считает директор Института демографии и социсследований.

Напомним, ранее Либанова спрогнозировала, что за 10 лет в Украине в границах 1991 года будут проживать в лучшем случае около 35 млн человек.

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