Украине нужно больше ПВО: Коваленко объяснил, в чем проблема перехвата ракет с БЧ кассетного типа

В ночь на 28 ноября по территории Украины было задействовано 85 дозвуковых крылатых ракет, из которых 57 были авиационного базирования типа Х-101, а 28 типа 3М14 "Калибр", морского базирования. Но есть нюанс, что у Х-101, что у 3М14 последнего времени – они имеют боевую часть кассетного типа. О чем, кстати, идет речь и в последнем из сообщений президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В чем проблематика

По словам эксперта, если стандартные крылатые дозвуковые ракеты авиационного и морского базирования оккупантов мы могли сбивать с минимальными последствиями, практически всеми типами ЗРК, в том числе и советского типа, то с кассетной БЖД ситуация усложняется.

Дело в том, что даже российские системы С-400 испытывают серьезные проблемы с перехватом кассетных ATACMS. Почему? А потому, что классические советские системы ПВО ориентированы на сбивание ракеты посредством подрыва рядом с ней, созданием облака осколочных элементов, а не точечного перехвата", – отметил Коваленко.

Точечный перехват, продолжает он, это принцип, например, ЗРК Patriot, в том числе ракет PAC-3 MSE. Обозреватель отмечает, что демонстративно фото Виталия Кличко с боевой частью Х-47М2 "Кинжал". А именно – БЕТАБ-500, пораженная ЗРК Patriot. Это идеальное фото для идеальной верификации.

Кличко из БЖД

"В то время как тот же ЗРК Patriot ориентируется на перехват цели по траектории ее полета, с непосредственным поражением БЖД, практически все советские и российские системы ориентированы на подрыв где-то рядом. В случае ракеты, что имеет унитарную БЧ ОФ типа, это поможет сработать, благодаря формированию направленного осколочного поля". А вот с кассетной БЧ – большей частью нет и суббоеприпасы рассыпаются вне зависимости от того, была поражена ракета или нет", – объясняет Коваленко.

Он констатировал: к сожалению, подавляющая часть комплексов ПВО малого и среднего радиуса, способных перехватывать Х-101 и 3М14 (и успешно их перехватывавших с 2022 года) у нас советского типа и такой схемы работы, а потому против кассетных БЖД их эффективность снижается.

"Украине необходимо больше высокоэффективных систем ПВО малого, среднего и большого радиуса действия. Россия адаптируется, а мы можем адаптироваться в вопросах ПВО только с помощью наших партнеров!" — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, в ночь на 28 ноября и утром российские войска нанесли массированную комбинированную атаку по Украине, сосредоточившись на энергетике. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО и, к сожалению, есть "прилеты". Враг начал атаковать Украину еще в начале ночи, запустив ударные беспилотники "Шахед". Российские дроны кружили в центральных, северных и восточных областях, в частности, по ним работали силы ПВО Киева. Все о массированной атаке по Украине 28 ноября читайте на ТСН.ua.

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