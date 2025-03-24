Украине нужно будет завозить по 400 тыс. трудовых мигрантов в год — экономист Олег Пендзин

В Украине на 2 млн. безработных людей наблюдается огромный дефицит рабочих специальностей.

Об этом сообщил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает headliines.

По словам эксперта, не хватает водителей грузовых автомобилей, инженерно-технических работников. В то же время, большой избыток — юристов, экономистов, журналистов.

"Украине нужно будет завозить по 400 тыс. трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок. У нас сейчас огромная структурная безработица", — сказал Пендзин.

Напомним, директор Института демографии Элла Либанова также сообщила, что в случае окончания войны и открытия границ значительная часть мужчин поедут из Украины к своим женщинам за границу.