Украине нужно будет завозить по 400 тыс. трудовых мигрантов в год — экономист Олег Пендзин

В стране сейчас огромная структурная безработица.
В Украине на 2 млн. безработных людей наблюдается огромный дефицит рабочих специальностей.
Об этом сообщил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает headliines.
По словам эксперта, не хватает водителей грузовых автомобилей, инженерно-технических работников. В то же время, большой избыток — юристов, экономистов, журналистов.
"Украине нужно будет завозить по 400 тыс. трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок. У нас сейчас огромная структурная безработица", — сказал Пендзин.
Напомним, директор Института демографии Элла Либанова также сообщила, что в случае окончания войны и открытия границ значительная часть мужчин поедут из Украины к своим женщинам за границу.
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