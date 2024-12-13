Украине нужно достроить Хмельницкую АЭС, для этого есть все возможности – директор «Энергопроекта»

Украине нужно завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, имеющих достаточно высокую степень готовности. Для этого есть все технические и человеческие ресурсы.

Об этом заявил председатель правления Киевского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Энергопроект» (КИЭП) Юрий Сапожников в эфире телемарафона «Єдині Новини».

«Сейчас атомная энергетика – это то, что спасает нас в этой ситуации, которая возникла с 2022 года. И, конечно, достройка этих энергоблоков – это то, что мы могли бы сделать. Если мы просмотрим карту мира, мы увидим, что таких долгостроев было достаточно много. Если мы будем говорить о тех, кто достраивал эти энергоблоки, я могу назвать такие страны как Соединенные Штаты. Еще нам следует обратиться к такой стране как Словакия. В 2023 году эта страна достроила энергоблок ВВР-440, В-213. Это те энергоблоки, аналоги которых у нас работают на Ровенской АЭС», – отметил глава проектно-конструкторского института.

На Хмельницкой атомной электростанции будут установлены реакторные установки ВВЭР-1000 – это тип реакторов, который является основным для всех АЭС Украины.

«Это тип реакторов так называемого третьего поколения. Более того, эти реакторы должны быть усовершенствованы за счет мер по повышению безопасности, которые уже реализованы на наших действующих энергоблоках. Это энергоблок со значительными качественными показателями ядерной и радиационной безопасности», – отметил эксперт.

Состояние строительных конструкций на энергоблоках 3 и 4 ХАЭС отвечает всем установленным требованиям безопасности, подчеркнул глава «Энергопроекта».

Как сообщалось, в апреле 2024 года Кабинет министров принял решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.