Украине нужно пополнить армию новыми людьми: Ходжес объяснил, зачем

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес заявил, что украинским Силам обороны важно привлечь большее количество людей в армию.

Об этом сообщает New Voice.

"Из-за этого у вас среди молодых лидеров традиционно более высокий уровень потерь. Вы должны быть в состоянии заменить их", – подчеркнул генерал.

По его словам, привлечение новых людей позволит выводить подразделения из зоны боевых действий на отдых, который составит 3-4 месяца. Во время таких перерывов, говорит Ходжес, военные пройдут восстановление, отдохнут, получат новую технику, пополнят запасы, потренируются.

Он также добавил, относительно осуществления еще и наступательных операций, а не только пребывания в обороне, как сейчас, ВСУ стоит обновить состав подразделений большим количеством новобранцев.

Напомним, новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней. Если не явился в ТЦК в течение этого времени, то центр обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска.

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