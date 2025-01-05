Украине нужны гарантии безопасности, чтобы не допустить повторную агрессию Путина – Зеленский

Он подчеркнул, что общая позиция партнеров и поставки оружия могут изменить ситуацию на поле боя и усилить обороноспособность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, основанную на гарантиях безопасности.

Об этом он заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

“Можно говорить о гарантиях безопасности. Но скорый шаг – НАТО, которое означает сильные гарантии для нас. Вторая часть гарантий безопасности – пакет вооружения. Если прекращение огня будет работать, никто не будет использовать это оружие. Но она должна остаться. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась. Так что я прошу – санкции сейчас, оружие, и тогда увидим”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что общая позиция партнеров и поставки оружия могут изменить ситуацию на поле боя и усилить обороноспособность Украины.

“Это совсем другое, когда у вас есть оружие. Путин не мог бы оккупировать столь обширную территорию, но раньше у нас ее не было. Если у нас нет гарантии безопасности – Путин придет снова”, – подчеркнул президент.

Кроме этого Владимир Зеленский развеял иллюзии по поводу желания российского президента Владимира Путина завершить войну. Он подчеркнул, что такие предположения "очень наивны" и не имеют под собой никаких оснований.