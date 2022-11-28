Украине нужны ВАКи: 31 медицинское учреждение Украины нуждается в немедленной помощи

По словам заведующего ожоговым отделением Ровенской областной клинической больницы Сергея Бондаря, без ВАК-аппаратов медики не могут работать.

«Ты делаешь перевязки два раза в день, но когда в твоем отделении 60 пациентов, просто не хватает физических сил и человеческого ресурса. Мы уже работаем на грани возможного», – отметил он.

Потребность ВАК-аппаратов и расходных материалов к ним одна из острейших с начала войны. Волонтерские организации, Минздрав и иностранные партнеры непрерывно работают над решением этой проблемы, но насущная потребность остается, утверждают специалисты.

Отделения хирургии в украинских больницах, принимающие тяжелораненых бойцов, перегружены на 50-70%. Именно сейчас не менее 1000 защитников Украины нуждаются в интенсивной вакуумной терапии, что позволит ускорить заживление сложных рваных ран и ожогов.

Ситуацию усугубляет то, что очень не хватает расходных материалов к ВАКам - контейнеров, одноразовых губок и герметизирующих пленок. Уже доходит до того, что одноразовые контейнеры врачи вынуждены очищать и использовать повторно. Аппараты выходят из строя, а на их восстановление врачи тратят время, вместо того чтобы использовать его для лечения тяжелораненых.

Чтобы помочь, БФ «Соборна» начал срочный сбор средств. Цель - $1 307 000. Этих денег хватит, чтобы закупить 187 ВАК-аппаратов и более 23 000 расходников, а значит помочь 31 больнице Украины, где сложилась самая критическая ситуация.

Как помочь?

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Что такое ВАК-терапия?

Вакуумная терапия (Vacuum-Assisted Closure) – новейшая технология в лечении сложных, глубоких и хронических ран с применением отрицательного давления.

Какие преимущества использования ВАК-терапии в лечении тяжелораненых бойцов?

Применение вакуума позволяет быстрее очистить рану и защитить ее от появления или распространения инфекций. Это уменьшает возможность дальнейшего хирургического вмешательства. Аппараты уменьшают нагрузку на врачей: вместо традиционных перевязок, которые нужно делать два раза в день, ВАКи позволяют это делать раз в несколько дней. А восстановление пораженных тканей ускоряется минимум в 2 раза.

$1 307 000 помогут в два раза быстрее вылечить 3500 ран наших бойцов.

Присоединяйтесь, вместе мы можем больше!

Благотворительный фонд «Соборна» - американская некоммерческая организация, созданная для продолжения и расширения благотворительной инициативы CEO Club Ukraine, для борьбы с российской агрессией и восстановлением предпринимательской экосистемы Украины.