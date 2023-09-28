Украине перед вступлением в ЕС нужно выровнять цены на энергорынке: какой прогноз дают в ВР

Сейчас в Украине действует мораторий на тарифы на газ, тепло и горячую воду до конца войны.

Украине, прежде чем вступить в Европейский Союз, нужно выровнять цены на энергорынке.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Выравнивание цен на энергорынке однозначно и неизбежно на пути к Евросоюзу. Что касается населения, должен констатировать, что в какой-то момент так же там будут либерализованные цены... Но, безусловно, это будет не столь простой процесс, поскольку доходы нашего населения в в первую очередь, малообеспеченных и пенсионеров, они не отвечают европейцам. Поэтому дискуссия будет идти вокруг траектории, как быстро это вводить. Здесь, безусловно, так просто не будет – это будет сложный политический процесс", — отметил Алексей Кучеренко.

В то же время, он напомнил, что сейчас в Украине действует мораторий на тарифы на газ, тепло и горячую воду до конца войны.

"Туда в мораторий не вошла электроэнергия, туда не вошла холодное водоснабжение, но там мы видим так же, пока государство не отпускает эти тарифы", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, что Евросоюз рассматривает возможность увеличения количества стран-членов до 36.