В Украине планируют разработать новую систему мотивации для мобилизованных нардеп

Нардеп Роман Костенко

В Украине планируют разработать новую систему мотивации для мобилизованных.

Об этом в интервью «Говорит Великий Львов» сообщил секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

"Мы помним, что президент заявил, что будет у нас приоритет - контрактная армия, и будут склонять тех же мобилизованных подписывать контракты", - сказал нардеп.

Костенко заявил, что мобилизованным будут предлагать подписать контракт с дополнительными выплатами.

Точную сумму Костенко не называет, но, например, говорит, что это может быть 2 млн гривен, которые будут распределяться на весь срок контракта. Эта сумма также будет прилагаться к заработной плате, которую получает военный, в зависимости от должности.

«Идет речь о миллионе или двух – я тоже не буду сейчас говорить, потому что это решение концептуально есть, но не финализировано… Ты подписываешь контракт минимум на два года… Тебе ее (сумму - ред.) разбрасывают на эти месяцы службы, на которые ты подписал (контракт – ред.), например, на 24 месяца. Тебе не сразу дают два миллиона – их делят на 24 месяца, и ты к своей зарплате каждый месяц получишь плюс как мотивацию», - сказал он.

По его словам, в целом, рассматривается концепция повышения денежных выплат только для контрактников, не для всех мобилизованных, а также установление четких сроков службы для контрактников.

Напомним, в Украине готовят изменения в правила мобилизации, которые могут лишить отсрочки часть студентов. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал к принятию законопроект №13634, который должен предотвратить использование обучения как основания во избежание мобилизации.