Страны Евросоюза разрабатывают перечень краткосрочных преимуществ для Киева, которые позволят углубить сотрудничество с блоком еще до официального членства. Это стало ответом на отказ лидеров ЕС вводить процедуру «скорого вступления».

По данным источников POLITICO, новое предложение предусматривает расширение доступа к рынкам ЕС и участие Украины в работе европейских институций. Такую модель дипломаты описывают как «ускоренную постепенную интеграцию».

Что получит Украина: ключевые пункты

После «напряженного ужина» в марте, где страны-члены отклонили идею принятия Украины к завершению масштабных реформ, начался поиск альтернативы. Пакет может включать:

Политическое присутствие: канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях Советов ЕС без права голоса.

Статус «государства-акцептанта»: Литва продвигает идею предоставления Киеву особого статуса, который обычно имеют страны, уже подписавшие договор о вступлении, но ожидающие его ратификации.

Экономическая интеграция: заключение соглашения ACAA («промышленный безвиз»), что позволит взаимно признавать стандарты промышленной продукции.

Секторальное сотрудничество: включение украинского бизнеса в стратегические диалоги ЕС в сферах автопрома, металлургии и химической промышленности.

«Приоритетом Украины остается полноправное членство. Но мы также ожидаем ранних, ощутимых шагов, которые воплотят интеграцию в жизнь уже сейчас», — отметил посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Сроки и препятствия

Несмотря на оптимизм, в Брюсселе отмечают, что этот пакет не заменит официальный процесс вступления. Комиссар по расширению Марта Кос назвала надежды президента Зеленского на вступление в 2027 году «невозможными», однако подтвердила необходимость ускорения темпов.

Основными факторами влияния на процесс сейчас являются:

Политические изменения в Венгрии: после поражения Виктора Орбана и прихода к власти Петера Мадьяра ожидается открытие переговорных «кластеров» в ближайшие недели. Темп реформ: в Европейском Совете считают, что в идеальных условиях Украина сможет закрыть переговорные разделы до конца 2027 года. Консенсус 27 стран: любое финальное соглашение потребует единодушной поддержки всех членов ЕС.

По словам заместителя премьер-министра Тараса Утко, Киев настроен на конструктив, поскольку «промышленный безвиз» и доступ к единому рынку укрепят доверие инвесторов еще до того, как над зданием правительства в Киеве поднимут флаг Евросоюза.

Европейский Союз начнет переговоры о членстве Украины в ближайшие недели или месяцы. Об этом лидеры ЕС договорились на саммите на Кипре, состоявшемся 23 апреля.

Украина получила статус кандидата на членство в ЕС в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России, а разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023-го. Формальные переговоры начались в 2024 году, но процесс тормозила Венгрия. Членство в ЕС обычно длится годами и прогресс требует поддержки всех государств-членов Евросоюза.

