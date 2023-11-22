Украине скоро вернут "скифское золото" – Нидерланды отменили долги за хранение артефактов

Музей Алларда Пирсона в Нидерландах отменил долги за хранение "скифского золота".

Министерство культуры и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорились о возвращении "скифского золота" в Украину. Экспонаты застряли в Нидерландах в 2014 году – их вывезли из Крыма еще до оккупации, и следующие девять лет Россия и Украина в судах спорили, куда выставка должна вернуться.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года принял решение передать его Украине, а не России.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Украину вернутся артефакты из коллекций Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

Нидерланды также не будут взимать деньги на хранение музейных артефактов в течение девяти лет.

"Позиция Нидерландов – благородный и достойный поступок партнера и настоящего друга нашего государства", — отметил и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Напомним, в Изюме удалось спасти 300-летнее Евангелие.

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