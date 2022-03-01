Украине удается обеспечивать бесперебойное газоснабжение: погибли минимум 4 газовика

Только в Ахтырке во время обстрелов российских оккупантов погибли четыре газовика.

Благодаря героизму прежде всего наших Вооруженных сил, а также и героизму фактически газовщиков, которые иногда под пулями вынуждены работать, у нас все же удается в большей части Украины обеспечивать бесперебойное газоснабжение.

Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в прямом эфире во время совместного информационного марафона украинских телеканалов.

"Для этого соответственно мы продолжаем добывать газ. Каждый день люди героически делают так, чтобы как можно меньше потерять собственную добычу", — пояснил он.

Если посмотреть на январь и февраль, то мы даже смогли увеличить добычу газа по сравнению с прошлым годом, по сравнению с планом.

"У нас газ есть в подземных хранилищах. Нам нужно обеспечить бесперебойную работу подземок. В подземках сейчас 10 миллиардов кубов газа. И мы еще импортируем газ", — сказал Витренко.

За счет добычи, импорта и подземки мы фактически сейчас обеспечиваем бесперебойное прохождение отопительного сезона.