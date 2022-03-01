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Украине удается обеспечивать бесперебойное газоснабжение: погибли минимум 4 газовика

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Украине удается обеспечивать бесперебойное газоснабжение: погибли минимум 4 газовика

Pexels

Только в Ахтырке во время обстрелов российских оккупантов погибли четыре газовика.

Благодаря героизму прежде всего наших Вооруженных сил, а также и героизму фактически газовщиков, которые иногда под пулями вынуждены работать, у нас все же удается в большей части Украины обеспечивать бесперебойное газоснабжение.

Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в прямом эфире во время совместного информационного марафона украинских телеканалов.

"Для этого соответственно мы продолжаем добывать газ. Каждый день люди героически делают так, чтобы как можно меньше потерять собственную добычу", — пояснил он.

Если посмотреть на январь и февраль, то мы даже смогли увеличить добычу газа по сравнению с прошлым годом, по сравнению с планом.

"У нас газ есть в подземных хранилищах. Нам нужно обеспечить бесперебойную работу подземок. В подземках сейчас 10 миллиардов кубов газа. И мы еще импортируем газ", — сказал Витренко.

За счет добычи, импорта и подземки мы фактически сейчас обеспечиваем бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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