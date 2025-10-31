Украине удалось найти похищенных Россией детей: подробности операции

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская внешняя разведка установила места нахождения сотен детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, разведчики определили конкретные адреса, где могут находиться украинские дети, и передали соответствующие списки международным партнерам.

«Мы даем списки партнерам — список детей, которых нужно вернуть. Первый такой список — более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей — будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это чувствительный вопрос, требующий максимальной осторожности. Украинская сторона продолжает работать над возвращением каждого ребенка, избегая публичности, чтобы не дать России возможности отрицать или скрывать факты похищения.

Напомним, международное сообщество получило новые доказательства военных преступлений РФ. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила на дебатах в ООН об ужасной гибели двух 16-летних подростков из временно оккупированного Мелитополя.