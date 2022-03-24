Украине угрожает экологическая беда из-за того, что Россия не забирает тела своих солдат

Украине угрожает экологическая беда из-за того, что Россия не забирает тела своих солдат

Оккупанты не собирают и не отправляют тела своих военных.

В Украине назревает экологическая катастрофа из-за убитых солдат России. Их тела не забирают в Россию с пол боя, поэтому они разлагаются в украинских лесах и полях.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на слова и.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолия Котляра.

По его словам, Россия до сих пор не позаботилась о вывозе трупов погибших солдат.

"Они не нужны той стороне, их не забирают, они остаются у нас и представляют большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", — заявил Котляр.

Он добавил, что большинство военнослужащих без документов, поэтому их сложно идентифицировать. Чтобы хранить трупы российских бойцов, заказано 10 рефрижераторов, но из-за блокировки некоторых железнодорожных направлений их до сих пор не доставили.

В результате тела погибших упаковывают в пакеты.

Напомним, что тонны металлолома на Харьковской кольцевой — все, что осталось от бронетехники оккупантов, пытавшихся прорваться в Харьков. Получив на орехи, рашисты откатились назад и перешли от контактных боев к обстрелам гражданской инфраструктуры. А тела убитых вагнеровцев и псковских десантников так и лежат по полям и никто их не уносит.