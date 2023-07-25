Украине угрожают новые отключения света даже без российских атак: объяснение эксперта

Аналитик утверждает, что следует обсуждать не возможность новых отключений электроэнергии, а их масштабы.

В Украине могут вернуть плановые отключения электроэнергии, ведь восстановить энергосистему страны после российских атак не получится даже при наличии необходимых денег.

Об этом рассказал эксперт аналитического центра DiXi Group Андрей Урста, сообщает "24 канал".

Аналитик считает, что новые отключения света в Украине реальны, и сегодня стоит обсуждать не их возможность, а масштабы отключений.

Урста пояснил, что возможность оперативно восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру ограничивает достаточно длительные изготовления и доставка необходимого для этого оборудования, например высоковольтных трансформаторов. Этот процесс может занять 6-9 месяцев.

"Стоит отметить, что из-за предстоящего похолодания сезонно возрастет потребление электроэнергии, что создаст нагрузку на сеть. В сочетании с разрушениями в энергосистеме и потенциальными новыми обстрелами это однозначно усложнит покрытие спроса населения зимой", – прогнозирует эксперт.

В каком состоянии украинская энергосистема

Урста сообщил, что на конец апреля Украина потеряла половину генерирующих мощностей, поэтому не стоит ждать более лёгкую зиму, чем предыдущая. Особенно пострадали ТЭС, ГЭС и ГАЭС, которыми покрываются пики потребления электроэнергии, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность сократилась на 68% по состоянию на конец апреля.

Кроме того, российскими атаками были повреждены 42 из 94-ех высоковольтных подстанций "Укрэнерго". Из них восстановлено 29 полностью и 13 частично. Аналитик указал, что только время покажет, хватит ли этих мощностей на следующую зиму.

Напомним, в конце июня источник ТСН.ua в Кабмине предупредил, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне попытаются повторить тактику погружения Украины в блэкаут. Поэтому государство работает с партнерами по усилению украинской ПВО.

А глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что осенью и зимой в энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации, поэтому посоветовал гражданам экономить электричество.

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