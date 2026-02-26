ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
556
Время на прочтение
1 мин

Украине угрожают паводки: какие регионы в зоне риска: какие регионы в зоне риска

Во всех областях Украины создают резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий

паводок

Паводок. Иллюстративное изображение / © ДСНС у Закарпатській області

Глава украинского правительства Юлия Свириденко провела совещание по подготовке к весенним паводкам, которые ожидаются в центральных областях Украины уже в конце марта.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Потенциальная опасность — прежде всего для этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области», — отметила премьер-министр.

По ее словам, во всех областях работают ситуационные центры, происходит постоянный обмен информацией между ОВА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.

«Поручили ГСЧС и главам ОГА сформировать резервы необходимой техники, топлива и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий», — сообщила Юлия Свириденко.

Правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений.

«Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплате денежной помощи, в частности на оздоровление детей, и дополнительной поддержке уязвимых групп», — добавила украинский премьер.

Напомним, Украине грозят весенний паводок и потопы. Угроза может быть весьма существенной из-за сильных морозов и больших объемов снега, который начнет таять с наступлением теплой погоды. Эколог Александр Соколенко рассказал ТСН.ua о рисках для весеннего половодья.

