Украине в этом году не хватит газа: что говорят в Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине дополнительно нужно не менее 1 млрд куб. м до конца 2025 года, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец ОЗУ с учетом вражеских обстрелов газовой инфраструктуры.

Об этом говорилось в комментарии министра энергетики Германа Галущенко блицинтервью агентству " Интерфакс-Украина ".

По его словам, обстрелы РФ оказывают влияние на собственную добычу газа по Украине.

"Я не могу называть цифры. Серьезно влияет. Но все это имеет временное влияние. Мы понимаем, что с этим делать", – заверил министр.

Он отметил, что, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на EUR200 млн.

Он также допустил получение НАК грантовых средств на закупку газа, а также самого ресурса в виде грантов.

"Плюс возможные грантовые средства будут. Также мы говорим с партнерами о возможности дать нам грантом газ как товар. Это тоже будет выход", – пояснил министр.

Относительно цены газа он отметил, что компания покупает его по цене на рынке.

"И эти все истории, которые нужно было раньше покупать, уже не актуальны. В 90-е годы вообще дешево было. Так, может, тогда нужно было покупать?" – сказал Галущенко.

Он также отметил, что Украина не получала от ЕС каких-либо предложений по транзиту газа РФ через ее территорию.

"Словакия получает азербайджанский газ, сейчас это 400 млн куб. м в месяц, но, думаю, что в случае необходимости Азербайджан сможет увеличить эти объемы", – пояснил глава Минэнерго.

Напомним, ранее речь шла о якобы графиках отключений газа украинцам в феврале. Впрочем, это не соответствует действительности.

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