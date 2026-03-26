Украине все труднее находить деньги на оружие США, а в НАТО "прячут кошельки" — Bloomberg

Военная помощь для Украины

Украина сталкивается с серьезными трудностями в привлечении новых спонсоров среди членов НАТО для оплаты американского оружия и техники. Пока поставки военного оборудования из США не испытали влияния, но угроза задержек существует.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что у Киева есть трудности с получением новых обязательств от партнеров по Альянсу для финансирования закупок американского вооружения.

По ее словам, сейчас финансовую нагрузку в основном несут несколько стран, и только Великобритания недавно присоединилась к этому кругу. В комментарии изданию Гетьманчук отметила, что Украине становится все сложнее постоянно обращаться к тем же партнерам.

Осторожность союзников усиливает финансовое давление на Украину на фоне того, что российская агрессия продолжается уже пятый год, а переговоры по миру остаются безрезультатными. Дополнительно ситуацию осложняет то, что Венгрия блокирует выделение ключевого кредита ЕС объемом 90 млрд евро, а внутренние политические споры в украинском парламенте могут привести к задержкам выплат от МВФ.

Поставки оружия из США Украине — какая ситуация сейчас

Несмотря на это, поставки американского вооружения пока продолжаются, хотя война с Ираном отвлекает часть ресурсов.

«Поставки военного оборудования из США в Украину пока не претерпели влияния», — отметила Гетьманчук.

По ее словам, Киев «не получал сигналов», что Вашингтон не сможет поставлять оружие из-за конфликта с Ираном.

Издание напомнило, что Украина получает американское вооружение в рамках программы PURL, которую ввели после возвращения Дональда Трамп в Белый дом в прошлом году и прекращения прямой помощи Киеву. Программа предусматривает, что европейские государства и Канада оплачивают военную технику США для дальнейшей передачи Украине.

По оценкам Киева, в 2026 году на такие закупки понадобится 15 млрд долл. В то же время на 2025 год планировали получить подобную сумму, но по состоянию на декабрь удалось привлечь лишь 4,3 млрд долл.

Сейчас помощь поступает пакетами по 500 млн долл., что может приводить к задержкам новых поставок, пока Украина ищет необходимые финансовые гарантии. В то же время союзники по НАТО рассматривают возможность изменить подход — передавать помощь поэтапно, по мере поступления отдельных взносов.

Такой механизм может быть сложнее для согласования внутри стран-доноров, однако позволит обеспечить более стабильные поставки вооружения.

В Альянсе подтвердили, что союзники продолжают делать взносы в программу PURL, и техника регулярно поступает в Украину.

Самая острая проблема Украины — ПВО

Гетманчук отметила, что самой острой потребностью государства остается противовоздушная оборона, в частности средства перехвата баллистических ракет. Если получить их от США не удастся, придется полагаться на поставки со складов других государств, что является непростой задачей.

Как альтернативный вариант рассматриваются страны Персидского залива, которые заинтересованы в украинских системах перехвата дронов — сейчас их производят вдвое больше, чем нужно самой Украине.

«В идеале Украина хочет обменять их на помощь в перехвате баллистических и крылатых ракет. Это могут быть как сами ракеты, так и средства на их закупку», — сказала Гетьманчук.

Источники также отмечают, что некоторые европейские страны могут воздерживаться от новых финансовых обязательств, ожидая возможного разблокирования кредитного пакета ЕС в ближайшее время. В случае этого Украина сможет закупать американское вооружение, недоступное на европейском рынке, что частично уменьшит нагрузку на правительства ЕС.

Венгрия заявила, что готова снять вето после восстановления поврежденного трубопровода «Дружба», который поставляет российское топливо в страну. Много чиновников связывают такую позицию с предвыборной кампанией премьера Виктора Орбана, направленной против Украины.

Напомним, в феврале постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Штаты будут продолжать вооружать Украину через союзников по Альянсу. По этой схеме Вашингтон дальше будет продавать оружие партнерам, а те будут передавать его Киеву до заключения мирного соглашения. Помощь будет включать ПВО, ПРО и наступательное вооружение.

Заметим, в начале марта Гетьманчук заявила, что обострение на Ближнем Востоке не влияет на поставки оружия Украине, в частности по программе PURL. Дипломат сказала, что задержек нет, а решение «Рамштайн» по ПВО выполняются. Главное — своевременные финансовые взносы партнеров, позволяющие США оперативно отгружать технику. Для защиты от баллистики Украина призывает союзников или финансировать закупки, или передавать ракеты-перехватчики со своих складов.