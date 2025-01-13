Украине выдали сбежавшего в Польшу из-под домашнего ареста мужчину — что он совершил (фото)

Украинца привлекут к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП.

Из Польши в Украину экстрадирован подозреваемый житель Каменец-Подольского района в совершении смертельного ДТП в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

"По результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентными органами Республики Польша принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина Украины, разыскиваемого правоохранителями Хмельницкой области для привлечения к уголовной ответственности за совершение смертельного ДТП", — сообщили в прокуратуре.

Прессслужба Хмельницкой областной прокуратуры

Подозреваемый был передан украинским правоохранителям 9 января 2025 года на международном пункте пропуска "Устилуг-Зосин".

Прессслужба Хмельницкой областной прокуратуры

По данным следствия, экстрадированным мужчина в июле 2023 года совершил ДТП вблизи поселка Меджибож в Хмельницкой области. На автодороге тогда продолжался ремонт.

Водитель автомобиля Volkswagen Transporter не отреагировал на предупредительные знаки, выехал на обочину и допустил наезд на работника, выполнявшего дорожные работы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и избрали меру пресечения — ночной домашний арест. Однако подозреваемый уклонился от органа досудебного расследования и уехал в Республику Польша, что явилось основанием для его международного розыска.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Отметим, что стало известно и о другом ДТП на Хмельнитчине, в котором водитель переехал сидевшего на дороге мужчину. Так, в селе Антонины Хмельницкого района в результате наезда легковушки погиб 50-летний мужчина.

Напомним, Кабмин внес изменения в ПДД, согласно которым можно не информировать полицию в случае наступления контактного дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств.

Читайте также: