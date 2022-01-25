Украинец Александр Кизляр хочет повторить успех криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида и попасть во всемирный список Forbes

В списке Forbes все больше криптомиллиардеров. В 35-м ежегодном рейтинге, составленном изданием, 12 таких фамилий, хотя год назад было всего три. Богатейший IT-предприниматель и криптобизнесмен Сэм Бэнкман-Фрид — Forbes оценил его состояние в 8,7 млрд долларов. Бэнкман заработал его в 29 лет.

Украинцев-криптомиллиардеров в списке Forbes нет — пока. Но в обозримом будущем они могут появиться, ведь крипторынок привлекает все больше инвесторов. Один из них — предприниматель из Хмельницкого Александр Кизляр. Удивительно и то, что его биография во многом напоминает биографию Сэма Бэнкмана-Фрида.

Американский физик, инвестор, меценат

Криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид родился в обычной американской семье в 1982 году. После школы он поступил в Массачусетский технологический институт — в 2014 году получил степень бакалавра физики. Сэм собирался заняться наукой, но вмешался трейдинг. Он увлекся им, когда стажировался в международной компании Jane Street Capital. В ней он проработал до 2017 года, набрался опыта. Затем основал собственную компанию, а через два года — криптовалютную торговую платформу и заработал миллиарды долларов.

С таким состоянием Бэнкман-Фрид мог бы вести роскошную праздную жизнь. Вместо этого он постоянно работает, занимается самообразованием и жертвует крупные суммы на благотворительность. С виду и не скажешь, что перед вами богатейший криптопредприниматель в мире: Сэм одевается в футболки, шорты, джинсы, как многие миллениалы,

Будущий кандидат наук и благотворитель

29-летнего Александра Кизляра знают в Хмельницком и Хмельницкой области и стар, и млад. За ним прочно закрепилась репутация обеспеченного человека, всегда готового помочь людям и животным. В длинном списке его добрых дел помощь больным детям на лечение, донорство, ремонт в школах, пристройство бездомных животных и еще много чего.

Украинский IT-предприниматель Александр Кизляр — ровесник Сэма Бэнкмана-Фрида. Александр родился 11 июля 1992 года в обычной семье. Отец был военным, мать — медсестрой. Особого достатка не было — жили, как все.

Александр хорошо учился в школе, не раз участвовал в олимпиадах по математике, другим предметам и занимал призовые места. А параллельно — занимался кикбоксингом, дзюдо, играл в футбол. Но этого ему было мало. Как любому мальчишке, Александру хотелось иметь карманные деньги. Не просить у родителей, а именно зарабатывать.

Он работал после школы и на каникулах: расклеивал объявления, подрабатывал в общепите. Когда отец и мать открыли пиццерию, активно помогал им на кухне, доставлял пиццу по адресам. Работа показала ему, как устроен бизнес изнутри, а внутреннее чутье подсказало, что недостаточно заработать — нужно знать, как приумножить капитал.

Двенадцать лет с криптовалютой

Впервые о криптовалюте Александр услышал в 2010 году. Он тогда ничего не знал о волатильности, скачках цен, блокчейне, но с присущими ему энергией и азартом погрузился в новый мир. И накрыло. Были ошибки, были убытки — он учился стратегическому мышлению, прогнозированию, анализу.

Не заметил, как увлекся финансовым рынком. А дальше — поступление на экономический факультет Межрегиональной академии управления, аспирантура Хмельницкого университета экономики и права и работа над кандидатской диссертацией. Кандидатская по экономике почти готова: в этом году Александр Кизляр ее защищает.

Насыщенная биография для неполных 30 лет. Так и до Forbes недалеко, особенно, когда есть успешные примеры молодых криптомиллиардеров.

Бизнесмен новой формации

По фотографиям в "Инстаграме" Александра видно, что он неприхотлив в одежде, предпочитает удобный и демократичный стиль, охотно проводит время с друзьями и с семьей. Наверное, такими и должны быть предприниматели новой формации. Наверное, поэтому Кизляр-младший — свой для знакомых и незнакомых людей.

Осталось дело за малым — стать первым украинским криптопредпринимателем, включенным во всемирный список Forbes. Серьезный шаг в этом направлении Александр Кизляр уже сделал, когда инвестировал в криптовалютную биржу. Эксперты высоко оценивают перспективы этой торговой площадки. Получается, что предпринимательское чутье не подвело Александра и на этот раз. А, значит Forbes становится все ближе.