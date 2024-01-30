Украинец добровольно перешел на сторону России и штурмовал ВСУ: предатель провоевал всего месяц

В Полтаве к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили предателя Украины, который во временно оккупированном Иловайске подписал контракт с оккупантами и воевал против ВСУ. На фронте он пробыл всего месяц.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда г. Полтавы (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, гражданин Украины во временно оккупированном Иловайске в июле 2023 добровольно подписал контракт с оккупационной армией России и воевал против ВСУ. Он был назначен на должность стрелка 2 роты 1 стрелкового батальона 110 МСБ, 1-го АК ЦТВ Южного округа РФ в военном звании рядовой.

Предатель прошел военную подготовку и уже в августе 2023 штурмовал позиции ВСУ в Донецкой области. 23 августа 2023 года он попал в плен ВСУ.

Гражданина Украины обвинили в том, что он, будучи военнообязанным, добровольно перешел воевать на сторону врага и совершил государственную измену.

На суде подозреваемый вину признал. Суд приговорил его по ч.2 ст.111, ч.7 ст.111-1 УК Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Украине осудили капитана полиции, который перешел на сторону России и сдал участников АТО.

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