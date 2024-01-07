Украинец купил флаг с подписью Залужного, но вернул из-за жены: Притула назвал причину

Жена новоиспеченного владельца флага была против такой покупки за 160 тысяч гривен, потому заставила мужа забрать деньги обратно.

На одном из благотворительных аукционов в поддержку ВСУ мужчина купил флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за 160 тыс. грн, но затем потребовал вернуть деньги.

Об этом рассказал экс-телеведущий и волонтер Сергей Притула в интервью "Радио Свобода".

"Бывает, что люди не ценят то, что получают. На концерте у Антона Тимошенко (стендап-комик – Ред.) он продал флаг с подписью Залужного за 160 тысяч гривен. Через несколько дней человек, купивший этот флаг, сказал, что он сделал это без согласия с женой. Ну, и жена угрожает разводом. "Верните мне деньги". Я сказал, что у той женщины нет сердца... Муж пришел с флагом с подписью Залужного. Да, дорого заплатил, но, черт возьми, это флаг с подписью Залужного", – рассказал Притула.

Шоумен пошутил, что на месте того мужчины задумался, стоит ли дальше жить с такой женой. Он добавил, что стендапер Тимошенко отдал мужчине деньги.

Ранее Сергей Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.

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