Украинец направлялся в Польшу с арсеналом патронов в бардачке: кто ему помешал

Пограничники сообщили о находке сотрудникам Национальной полиции Украины.
В пункте пропуска Краковец на границе с Польшей пограничники обнаружили почти 60 патронов в автомобиле Honda, направлявшегося на выезд из Украины.
Об этом в понедельник, 3 января, сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Во время процедур пограничного таможенного контроля пограничный пес среагировал на бардачок машины. Смотровая группа извлекла из него 57 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия", — говорится в сообщении
Пограничники сообщили о находке сотрудникам Национальной полиции Украины.
Напомним:
28-летнего львовянина, пытавшегося переправить более 1 кг наркотиков в трусах через польскую границу, посадили в тюрьму. Мужчина регулярно продавал дурман.
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