Украинец почти год воевал за Россию, но заблудился и попал в плен ВСУ: его наказали

В Ивано-Франковске к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили уроженца Донецка, который с 24 февраля 2022 года до 7 февраля 2023 года воевал против ВСУ на стороне российских оккупантов.

Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, уроженец Донецка от 24 февраля 2022 года до 7 февраля 2023 года воевал на стороне России в так называемом "Енакиево-дунаевском стрелковом полку". Он участвовал в боевых действиях против ВСУ и стоял на блокпостах в оккупированных населенных пунктах Украины.

7 февраля 2023 года украинец попал в плен ВСУ.

На суде боевик вину признал. Он заявил, что его мобилизовали и отправили на фронт.

"Был взят в плен военнослужащими Вооруженными Силами Украины 07.02.2023 возле н.п. Новоселовка-2 неподалеку Ясиноватой, когда потерялся на линии боевых столкновений, отходя за своей группой. Выбросил боекомплект, на момент взятия в плен имел только автомат", – говорится в свидетельстве предателя.

Суд заслушал материалы дела и признал жителя Донецка виновным по ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Его приговорили к пятнадцати годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор суда

Напомним, в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых оккупанты обстреляли.

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