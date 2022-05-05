Украинец пытался перелезть через забор в Словакию с миллионом гривен наличных

Украинец пытался перелезть через забор в Словакию с миллионом гривен наличных

В Ужгороде 32-летний украинец пытался перелезть через забор на границе со Словакией с 31 100 долларов – около миллиона гривен.

Об этом 4 апреля сообщила Закарпатская таможня.

Участок государственной границы, где задержали мужчину, находится за пределами расположения пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое".

Свои действия мужчина отказался объяснять. На нарушителя составили протокол о перемещении вне таможенного контроля валютных средств. Деньги изъяли до решения суда.

Напомним, в Одесской области задержали злоумышленников, которые за 4 500 долларов "помогали" уехать в Молдову мужчинам призывного возраста.

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