Украинец пытался вывезти в Болгарию зубы доисторических гигантов, которым 774 тысяч лет (фото)

Киевские таможенники в ходе проверки международных почтовых отправлений обнаружили редкие артефакты. Львовянин пытался отправить в Болгарию зубы мамутов в возрасте 774 тысяч лет.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

"Киевские таможенники предупредили пересылку за пределы Украины культурных ценностей – частей зубов мамутов, которые нарушитель пытался по-варварски выдать за декоративные элементы, – говорится в сообщении. – 13 пластин с оригинальным, необычным узором киевские таможенники обнаружили во время контроля международной почтовой отправки. для рукоделия", — говорится в сообщении.

Таможенники обнаружили редкую палеонтологическую находку

Специалисты Национального научно-природоведческого музея установили, что изъятые таможенниками пластины были изготовлены из 11 зубов разных мамутов. Возраст этих животных варьировался от 15 до 60 лет – это период, когда у мам формируются, стираются и изменяются коренные зубы. Образцы были покрыты эпоксидной смолой и разрезаны по горизонтали.

Таможенники обнаружили редкую палеонтологическую находку

По оценкам экспертов, геологический возраст изъятых образцов колеблется от среднего плейстоцена до позднего плейстоцена, то есть от 774 до 11,7 тысячи лет назад. Однако зубы были подвергнуты обработке, что привело к потере их первоначальной формы. Это делает невозможным точное исследование и наносит непоправимый вред науке, поскольку теряется ценная информация о видовом разнообразии хоботных животных того периода.

Таможенники обнаружили редкую палеонтологическую находку

Напомним, более полутора сотен экзотических змей и ящериц нелегально пытался вывезти в Польшу 23-летний украинец

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