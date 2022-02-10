Украинец пытался вывезти в Польшу ретро-автомобиль 1955 года выпуска (фото)

Украинец пытался вывезти в Польшу ретро-автомобиль 1955 года выпуска (фото)

Ретро-авто в Польшу не попало, его передали вместе с водителем правоохранителям.

Украинец пытался вывезти в Польшу ретроавтомобиль 1955 выпуска. Его остановили пограничники, поскольку VIN-код на составных частях автомобиля не соответствовал документам, которые предоставил мужчина для контроля.

Об этом сообщают в службе ГПСУ.

Известно, что 27-летний гражданин Украины, направлявшийся в Польшу автомобилем "Москвич 401", предоставил документы с ложным VIN-кодом на составных частях автомобиля. Это обнаружили пограничники пункта пропуска "Краковец", которые совместно с таможенниками проверили машину и предоставленные им документы.

Сотрудники ГПСУ сообщили об инциденте Нацполиции. Ретро-авто вместе с водителем передали правоохранителям.

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