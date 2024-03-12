Украинец шокировал мир, протянув бородой 2,5-тонный микроавтобус – фото, подробности

Всего через несколько месяцев после установления двух последних мировых рекордов украинский стронгмен Дмитрий Грунский установил еще три.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

35-летний мужчина из Днепра совершил все три силовых подвига в один день, используя свою бороду, шею и зубы:

Самый тяжелый автомобиль, перетянутый бородой – 2 580 кг Самый тяжелый автомобиль, перетянутый шеей – 7 760 кг Наибольшее количество автомобилей, вытянутых зубами – 7

Первая попытка Дмитрия вытащить автомобиль бородой состоялась в 2019 году, но закончилась неудачей после того, как у него выдернулись волоски. В течение последующих лет он отращивал бороду и экспериментировал с новыми способами ее плетения, чтобы сделать ее покрепче и похожей на веревку.

На этот раз его борода осталась невредимой, когда он тянул 2,5-тонный микроавтобус, чтобы побить предыдущий рекорд в 1952 кг, установленный 10 лет назад Антанасом Контримасом (Литва).

Дмитрий Грунский протащил бородой 2,5-тонный микроавтобус / Фото: guinnessworldrecords.com

После выполнения перетаскивания бородой Дмитрий быстро перешел к своей второй рекордной попытке дня – перетягиванию шеей 7,7-тонного грузовика.

Дмитрий уже установил рекорд по перетягиванию тяжелейшего поезда шеей (32 500 кг) в 2022 году, поэтому он был уверен, что сможет выполнить подобный трюк с дорожным транспортным средством.

Лицо Дмитрия покраснело, когда буксировочный трос сжал его шею, когда он тянул грузовик, но он смог преодолеть необходимое пятиметровое расстояние, чтобы стать первым человеком, достигшим этого титула в Книге рекордов Гиннеса.

Дмитрий протянул шеей 7,7-тонный грузовик / Фото: guinnessworldrecords.com

Наконец Дмитрий побил свой собственный рекорд по количеству автомобилей, вытянутых зубами. Он вытащил семь такси, что превысило его предыдущий рекорд, составлявший шесть машин.

Мало того, что он вытащил семь машин, он еще и вытащил семь человек, поскольку в каждой машине был водитель. Хотя автомобили стояли на нейтральной передаче и двигатели были выключены, водители требовались, чтобы машины оставались на прямой линии. Общий вес автомобилей вместе с водителями составил 8784 кг. Как и в предыдущих попытках, Дмитрий должен был протащить машины на расстояние не менее пяти метров.

Грунский протянул зубами семь такси / Фото: guinnessworldrecords.com

Дмитрию также принадлежит рекорд по самому быстрому перетягиванию автомобиля зубами на 30 метров (15,63 секунды), который он установил в августе в прошлом году.

"Эти рекорды я посвящаю своей стране и нашим воинам", – прокомментировал стронгмен.

Напомним, 70-летний мужчина за всю жизнь съел рекордное количество Биг Маков. Первый гамбургер он съел 17 мая в 1972 году.

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