Украинец, в третий раз попавший в плен боевиков, объявил голодовку в пыточной Донецка

Украинец, в третий раз попавший в плен боевиков, объявил голодовку в пыточной Донецка

Оккупанты держат Григория Синченко "на подвале", и родным ничего не объясняют.

Украинец Григорий Синченко, которого боевики незаконно содержат в СИЗО оккупированного Донецка, объявил голодовку.

Об этом рассказала мать заключенного в комментарии "Укринформу".

По ее словам, оккупанты удерживают украинца "на подвале", и родным ничего не объясняют. В связи с чем именно Григорий объявил голодовку неизвестно.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила "беспокойство критическим состоянием здоровья" Григория Синченко.

По словам омбудсмана, оккупанты довели Синченко до попытки самоубийства.

"Находясь в полном отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача – Стас Кошевой", — сообщала Денисова.

"Голливудская" история политзаключенного Синченко

Отметим, что Григорий Синченко уже в третий раз находится в плену оккупантов на Донбассе.

Синченко в 2016 году приехал в Донецк и был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению "в работе в пользу Украины". Пленника удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года.

Синченко после увольнения рассказывал об ужасных пытках, которые ему пришлось пережить в плену. Его избивали до потери сознания и пытали электрическим током. Во время избиения оккупанты даже надорвали ему легкое.

В октябре 2019-го он снова поехал в Донецк — чтобы отомстить за пытки. Там парень устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора "Феникс". Видео выложил в YouTube. Григория снова задержали боевики.

В мае 2020 года Синченко совершил побег, но не смог выбраться из Донецка. Через месяц его снова задержали.

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