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- Украина
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Украинец хотел сдать свою собаку на мясо в корейский ресторан: дело дошло до полиции — детали
Правоохранители Одесщины возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животными после того, как волонтеры под видом покупателей спасли шарпея, которого владелец якобы пытался сдать на мясо в корейский ресторан.
В Одесской области разгорелся громкий скандал вокруг жестокого обращения с животными. Владелец собаки породы шарпей якобы пытался сдать своего любимца на мясо для одного из корейских ресторанов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса как она есть».
О намерении мужчины узнали волонтеры и зоозащитники. Чтобы спасти животное, они притворились покупателями, вышли на связь с хозяином и забрали собаку.
Что говорят в полиции
После огласки полицейские быстро установили хозяев шарпея и место его содержания. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Новый поворот в ужасающей истории
В то же время в этой истории возник новый поворот: сами владельцы собаки обратились к стражам порядка с заявлениями о незаконном проникновении на их частную территорию и несанкционированную публикацию личных данных в Сети. По этим обращениям полиция также открыла соответствующие уголовные производства.
Проверка обстоятельств происшествия продолжается, следователи выясняют все детали конфликта.
Напомним, в Житомирской области произошел ужасный случай: девушка расстреляла собаку прямо в прямом эфире.