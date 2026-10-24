Шарпей, которого владелец хотел сдать на мясо / © скриншот с видео

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В Одесской области разгорелся громкий скандал вокруг жестокого обращения с животными. Владелец собаки породы шарпей якобы пытался сдать своего любимца на мясо для одного из корейских ресторанов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса как она есть».

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О намерении мужчины узнали волонтеры и зоозащитники. Чтобы спасти животное, они притворились покупателями, вышли на связь с хозяином и забрали собаку.

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Что говорят в полиции

После огласки полицейские быстро установили хозяев шарпея и место его содержания. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ведомости уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Як волонтери рятували шарпея

Новый поворот в ужасающей истории

В то же время в этой истории возник новый поворот: сами владельцы собаки обратились к стражам порядка с заявлениями о незаконном проникновении на их частную территорию и несанкционированную публикацию личных данных в Сети. По этим обращениям полиция также открыла соответствующие уголовные производства.

Проверка обстоятельств происшествия продолжается, следователи выясняют все детали конфликта.

Напомним, в Житомирской области произошел ужасный случай: девушка расстреляла собаку прямо в прямом эфире.

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