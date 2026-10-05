Украинец купил дом с рекой за огородом по цене iPhone: получивший за $1500

Дом в деревне / © из соцсетей

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В Украине все еще можно найти здание по цене современного смартфона. Один из блоггеров приобрел старый деревенский дом всего за 1500 долларов.

О его опыте пишет " Фокус ".

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Вместе с домом новый владелец получил около 23 соток земли. Само жилье находится не в лучшем состоянии: внутри осталось много старых вещей, а дом нуждается в серьезном ремонте.

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В доме есть несколько помещений, которые можно обустроить для проживания. Во дворе расположено еще одно сооружение, которое владелец планирует использовать как склад или мастерскую.

Впрочем, самым большим бонусом покупки мужчина называет расположение участка – просто в конце огорода течет река.

Новый владелец планирует постепенно восстанавливать дом, расчистить территорию и выращивать ягоды.

Впереди у него еще немало работы: необходимо убрать старые вещи, расчистить кустарники и привести в порядок двор. В то же время за 1500 долларов человек получил свой дом, земельный участок и выход к реке.

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Напомним, ранее речь шла о молодых супругах с двумя детьми, которые купили старый дом в Карпатах , который все обходили десятой дорогой.

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