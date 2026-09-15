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- Украина
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Украинец купил старый дом в Карпатах и превратил его в жилье мечты: сколько это стоило
Украинец купил старый дом в Карпатах и удивил результатом ремонта. Муж раскрыл, во сколько все обошлось.
В Украине набирает популярность новый тренд — покупка и восстановление старых сельских домов вместо покупки городских квартир. Такая недвижимость может стоить недорого, однако основные финансовые затраты приходятся именно на ее ремонт.
Сколько действительно приходится вложить в восстановление хижины в горной местности, рассказал украинский блогер Илья Ковальчук в Instagram.
Сколько стоит дом в Карпатах — опыт блоггера
По его словам, старый дом в Карпатах он купил за 13500 долларов США. А вот на полный ремонт потратил гораздо больше.
«Ушло около 30 000 долларов, но учитывайте, что большинство было сделано в 2021-2022 годах. Сейчас следует рассчитывать на х1,5-2 реалистично. Плюс зависит от состояния дома и капитальности реновации», — написал блоггер в ответ на комментарий подписчика.
За эти деньги блогер полностью обновил дом внутри: сделал удобную ванную и большую кухню, отремонтировал печь, поменял мебель и добавил современный декор.
Следует заметить, что общие затраты зависят от села, состояния дома и многих других деталей. К тому же, с 2021 года цены на жилье выросли.
Налог на жилье — что стоит знать
Также мы писали, что владельцы жилья в Украине должны платить налог на недвижимость, если площадь квартиры или дома превышает установленную норму. Этот платеж нарекают «налогом на роскошь», ведь деньги начисляют именно за «лишние» квадратные метры.
В последнее время украинцы все чаще жалуются в Сети на тайные уведомления от налоговой. По их словам, квитанции появляются в электронном кабинете без предупреждений, поэтому о начисленном налоге люди узнают уже в последний момент.
Украинцы покупают дома в селах — последние новости
В целом из-за угрозы обстрелов и отключения света украинцы начали иначе выбирать жилье. Теперь покупатели и арендаторы смотрят не только на цену и район, но и на этаж, наличие генератора и общую автономность дома.
При этом многие покупают старые дома в селах. Так, украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4 000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.
Ранее мы писали, что молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.