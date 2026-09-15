Украинец купил старый дом в Карпатах и превратил его в жилье мечты: сколько это стоило

Карпаты / © ТСН.ua

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В Украине набирает популярность новый тренд — покупка и восстановление старых сельских домов вместо покупки городских квартир. Такая недвижимость может стоить недорого, однако основные финансовые затраты приходятся именно на ее ремонт.

Сколько действительно приходится вложить в восстановление хижины в горной местности, рассказал украинский блогер Илья Ковальчук в Instagram.

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Сколько стоит дом в Карпатах — опыт блоггера

По его словам, старый дом в Карпатах он купил за 13500 долларов США. А вот на полный ремонт потратил гораздо больше.

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«Ушло около 30 000 долларов, но учитывайте, что большинство было сделано в 2021-2022 годах. Сейчас следует рассчитывать на х1,5-2 реалистично. Плюс зависит от состояния дома и капитальности реновации», — написал блоггер в ответ на комментарий подписчика.

За эти деньги блогер полностью обновил дом внутри: сделал удобную ванную и большую кухню, отремонтировал печь, поменял мебель и добавил современный декор.

Следует заметить, что общие затраты зависят от села, состояния дома и многих других деталей. К тому же, с 2021 года цены на жилье выросли.

Налог на жилье — что стоит знать

Также мы писали, что владельцы жилья в Украине должны платить налог на недвижимость, если площадь квартиры или дома превышает установленную норму. Этот платеж нарекают «налогом на роскошь», ведь деньги начисляют именно за «лишние» квадратные метры.

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В последнее время украинцы все чаще жалуются в Сети на тайные уведомления от налоговой. По их словам, квитанции появляются в электронном кабинете без предупреждений, поэтому о начисленном налоге люди узнают уже в последний момент.

Украинцы покупают дома в селах — последние новости

В целом из-за угрозы обстрелов и отключения света украинцы начали иначе выбирать жилье. Теперь покупатели и арендаторы смотрят не только на цену и район, но и на этаж, наличие генератора и общую автономность дома.

При этом многие покупают старые дома в селах. Так, украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4 000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.

Ранее мы писали, что молодые супруги с двумя детьми купили старый дом в Карпатах, который все обходили десятой дорогой.

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