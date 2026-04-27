Украинец побил мировой рекорд Zombie Boy по количеству тату скелета (фото)

Украинец Олег Карпа установил новый мировой рекорд, набив на теле 230 изображений костей

Украинец Олег Карпа установил новый мировой рекорд, набив на теле 230 изображений костей. Он значительно превзошел показатель легендарного Zombie Boy, у которого было 139 татуировок скелета.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

«Новый мировой рекорд. Украинец побил рекорд легендарного Zombie Boy (Рика Дженеста — ред.) — самой известной фигуры в мире боди-арта», — говорится в заявлении.

28-летний Карпа из Дрогобыча на Львовщине в течение пяти лет создавал на собственном теле своеобразное «наглядное пособие по анатомии скелета».

Вместе с врачом-патологоанатомом представители Национального реестра рекордов Украины в течение трех часов подсчитывали татуировки на теле Олега, которые изображают кости. Рисунки практически полностью воспроизводят строение человеческого скелета. Медик подтвердил, что каждое тату точно соответствует реальной кости.

Всего на теле мужчины зафиксировали 230 татуировок в виде костей.

«Олег не просто побил предыдущий рекорд, он его „перемножил“: у Рика Дженеста было набито на теле 139 костей», — акцентировала Ветрова.

В то же время лицо Олега осталось без татуировок.

Карпа не только увлекается татуировками, он работает медбратом в сфере судебно-медицинской экспертизы, имеет работу в морге и параллельно развивает в Украине направление танатопрактики, проводя как онлайн-, так и офлайн-обучения.

К слову, четырехлетний одессит Давид Дулогло установил рекорд Украины, непрерывно присев 1150 раз за час и пять минут. Несмотря на опасения матери, что ребенок может отвлечься, достижение официально зафиксировал Национальный реестр рекордов. Его 7-летняя сестра Милана также является рекордсменкой, выполнив в свое время 1177 приседаний, а тренирует обоих детей их отец Руслан.