Украинец стал лучшим водителем трамвая в Европе: как он удивил судей

Андрей Бичев

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В Варшаве завершился 12-й Чемпионат Европы по мастерству вождения трамваев TRAM-EM. Украина достойно представила себя на международных соревнованиях: водитель «Киевпасстранса» Андрей Бичев завоевал золото в личном зачете среди мужчин.

О результате сообщили в «Киевпасстрансе».

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Киевский трамвизор набрал 3240 баллов, опередив конкурентов из Праги, Вены, Цюриха и других европейских городов.

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Чемпионат проверял не только скорость реакции водителей, но и их способность максимально точно управлять многотонным вагоном.

Участники соревновались в восьми дисциплинах. Среди них трамвайный боулинг, контроль дистанции до специального манекена, движение задним ходом, экстренное торможение и даже задачи по баскетболу.

Во многих упражнениях водителям приходилось демонстрировать буквально миллиметровую точность: любая ошибка могла стоить драгоценных баллов.

«Поздравляем всех водителей с этими фантастическими индивидуальными достижениями — ваша точность, мастерство и сосредоточенность были действительно впечатляющими», — говорится в сообщении.

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Киев — в шестерке лучших команд Европы

Андрей Бичев выступал в паре с Натальей Гавриленко. По итогам всех восьми дисциплин украинская команда заняла шестое место в командном зачете.

В этом году TRAM-EM приняли участие представители 26 европейских столиц и крупных городов.

Киевская команда опередила водителей из Осло, Милана, Берлина, Варшавы, Барселоны и Лондона.

Таким образом, украинская команда не только вошла в топ-6 европейский чемпионат, но и привезла в Киев золотую награду в личном зачете.

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Как мы писали, украинский боец Даниил Донченко одержал четвертую победу подряд в UFC. На турнире UFC Fight Night 287 в Париже 25-летний спортсмен единогласным решением судей победил американца Пунахеле Сориано — 30:27, 30:27, 29:28. Для Донченко это уже третья победа в 2026 году, а его всеобщая победная серия в ММА достигла девяти боев.

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