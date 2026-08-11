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Украинцу, поступившему в аспирантуру за границей, отказали в отсрочке. Апелляционный суд признал такой отказ противоправным и отменил его. В то же время суд не обязал предоставить отсрочку, а лишь поручил пересмотреть заявление.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Детали дела

Военнообязанный в 2004 году получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и получил диплом магистра.

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Через 21 год, 1 октября 2025 года, он начал учиться по дневной форме в Университете Вест-Индии, польский кампус которого расположен в Варшаве. Истец учится в аспирантуре и получает третий уровень высшего образования.

14 февраля 2026 через ЦНАП он подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации, на которую имеют право аспиранты.

Однако комиссия 16 февраля 2026 отказала мужчине в отсрочке. Основанием стало отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования).

Истец настаивал, что предоставил документы, подтверждающие его обучение в иностранном университете. Кроме того, он подал выписку из ЕГЭБО относительно ранее полученного образования, подтверждающую последовательность получения образования.

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Решивший суд первой инстанции

Хмельницкий окружной административный суд 15 мая 2026 отказал в удовлетворении иска.

В суде объяснили, что иностранное учреждение высшего образования не является юридическим лицом частного или публичного права в Украине и субъектом образовательной деятельности с лицензией на проведение образовательной деятельности в Украине. Поэтому его невозможно включить в Реестр субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО.

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Что уточнили в Апелляционном суде

Апелляционный суд также обратил внимание, что Реестр субъектов образовательной деятельности не содержит сведений о высшем и профессиональном образовании Польши, а содержит сведения о учреждениях, расположенных в Украине.

Таким образом, иностранный университет фактически не имеет возможности сформировать предусмотренную Порядком №560 справку по ЕГЭБО.

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При этом суд исходил из того, что закон не содержит запрета на предоставление отсрочки лицам, получающим высшее образование за границей.

В то же время апелляционный суд не обязал комиссию оформить истцу отсрочку. Он обязал комиссию повторно рассмотреть заявление аспиранта.

Раньше мы писали, что в августе часть студентов могут мобилизовать.

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