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- Украина
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Украинец в гидрокостюме попытался бежать в Молдову: чем это закончилось
План побега украинца за границу был простой, но он не сработал.
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевской области, который в гидрокостюме пытался переплыть границу по реке Днестр и попасть в Молдову.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Нарушитель признался пограничникам, что добрался до реки с помощью одного из сервисов карпулинга.
У мужчины был простой план: оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм и переплыть границу, невзирая на риски для здоровья и жизни. С собой у нарушителя были только документы в полиэтиленовом зип-пакете.
Попытка побега окончилась провалом: пограничники своевременно обнаружили нарушителя и задержали его. Они составили в отношении мужчины административный протокол по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.
Напомним, ранее украинские пограничники вытащили из цистерны с растительным маслом мужчину, который таким образом пытался незаконно попасть в Молдову.