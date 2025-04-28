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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинец в гидрокостюме попытался бежать в Молдову: чем это закончилось

План побега украинца за границу был простой, но он не сработал.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Мужчина в гидрокостюме, который пытался сбежать в Молдову

Мужчина в гидрокостюме, который пытался сбежать в Молдову / © Государственная пограничная служба Украины

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали жителя Киевской области, который в гидрокостюме пытался переплыть границу по реке Днестр и попасть в Молдову.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Нарушитель признался пограничникам, что добрался до реки с помощью одного из сервисов карпулинга.

У мужчины был простой план: оставить одежду на берегу, надеть гидрокостюм и переплыть границу, невзирая на риски для здоровья и жизни. С собой у нарушителя были только документы в полиэтиленовом зип-пакете.

Попытка побега окончилась провалом: пограничники своевременно обнаружили нарушителя и задержали его. Они составили в отношении мужчины административный протокол по статье о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, ранее украинские пограничники вытащили из цистерны с растительным маслом мужчину, который таким образом пытался незаконно попасть в Молдову.

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