Украинка Елена Костевич стала чемпионкой Кубка президента Международной федерации стрельбы

В финале Елена Костевич победила француженку Матильду Ламол.
Олимпийская чемпионка и призер Игр в Токио Елена Костевич торжествовала на Кубке президента Международной федерации стрельбы в польском Вроцлаве.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 ноября.
Отмечается, что на новый турнир, который теперь называют неофициальным чемпионатом мира, пригласили топ-12 стрелков мирового рейтинга в каждой категории. Украинка стала первой в своей коронной дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале Елена Костевич победила француженку Матильду Ламол.
Напомним, в Токио украинка стала третьей — бронзовую медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе Елена Костевич завоевала в паре с Олегом Омельчуком. "Бронза" в Токио – четвертая олимпийская медаль в карьере Костевич. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров).
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