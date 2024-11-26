Украинка хотела устроиться на работу и "влетела" на 115 тысяч: что произошло

Жительница Тернопольщины, стремясь найти работу за границей, стала жертвой мошенника, обманом завладевшего ее деньгами.

Об этом сообщает ГУНП в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, она наткнулась на объявление в Интернете о трудоустройстве и связалась с "работодателем". Неизвестный обещал официальное оформление и высокую зарплату в США, но потребовал предварительной оплаты для подготовки документов. Женщина перевела значительную сумму, но вскоре поняла, что стала жертвой обмана.

Мошенник прекратил выходить на связь, а затем выключил телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 115 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество") и проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Правоохранители предостерегают граждан: во избежание подобных ситуаций следует быть внимательными. Мошенники часто предлагают высокую заработную плату в иностранной валюте без требований к образованию или опыту. Зато требуют предоплату, которая заканчивается потерей денег и работы. Если вы стали жертвой мошенничества, немедленно обращайтесь на линию "102".

Напомним, в Киеве задержали серийного мошенника, который под видом обмена денег обманывал фармацевтов и кассиров магазинов. Он предлагал мелкие банкноты по 100 гривен в обмен на 1000-гривневые купюры.

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