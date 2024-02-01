Украинка почти пол года сдавала России места дислокации ВСУ, потому что "родилась в СССР" и не хотела в ЕС

Жительницу Сумщины приговорили к 6 годам лишения свободы за то, что она прославляла оккупантов, а с марта до конца июля 2023 года сдавала России места дислокации ВСУ и военной техники.

Об этом идет речь в приговоре Сумского районного суда Сумской области.

По данным суда, женщина с апреля по июнь 2022 года прославляла российскую оккупационную армию за уничтожение Мариуполя и военные преступления в Украине. В марте 2023 года она пошла еще дальше — сдавала блокпосты, позиции ВСУ, места дислокации военных и техники в приграничных регионах Сумской области.

Ее действия продолжались до конца июля 2023, после чего жительницу Сумщины задержали.

На суде подозреваемая заявила, что она ностальгирует по СССР, потому что для нее это – "юность и молодость". Она добавила, что была против вступления Украины в Евросоюз и повторила российскую пропаганду о "перевороте 2014 года".

Она добавила, что действительно прославляла окупантов, в частности лидера Чечни Кадырова, однако добавила, что якобы "об Украине он ничего плохого не говорил". Жительница Сумщины также заявила, что не передавала РФ места дислокации ВСУ, а только "общалась с новым знакомым".

Суд критически отнесся к показаниям подозреваемой. Проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 436-2, ч.2 ст. 114-2 УК Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Харьковской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдавал оккупантам позиции ВСУ, в частности, он сотрудничал с так называемым "пресс-секретарем народной милиции ДНР".

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