Украинка получила сообщение от "Зеленского" из-за сбоя в Viber

В Польше украинка стала свидетелем странной ситуации в Viber. Из-за сбоя в мессенджере она получила сообщение с официального аккаунта президента Украины Владимира Зеленского.

В скриншоте, которым женщина поделилась в соцсетях, виден текст: "Дочка, где ты есть? У тебя все хорошо?" . Сообщение выглядело так, будто оно поступило от главы государства.

Публикация сразу стала вирусной: она собрала тысячи симпатий и сотни распространений. Пользователи шутили, что родители способны придумать что угодно, чтобы дети ответили на их сообщения, или что на месте автора они изрядно бы испугались.

Специалисты отмечают, что ситуация связана именно с техническим сбоем Viber, а не с фишингом или мошенническими действиями. Подобные ошибки иногда случаются, когда система некорректно отображает отправителя.

