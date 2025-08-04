Украинка попыталась вывезти за границу младшего на 24 года "любимого": какой финал

Пограничники разоблачили фейковый брак ради выезда за границу / © Госпогранслужба Украины

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Украинские пограничники на автомобильном пункте пропуска «Могилев-Подольский» в Винницкой области разоблачили мужчину и женщину, которые пытались незаконно выехать за границу под прикрытием брака.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Выехать из Украины через пункт пропуска «Могилев-Подольский» пытались 31-летний мужчина и его 55-летняя жена с инвалидностью. Большая разница в возрасте вызывала у пограничников подозрения, однако пара настаивала, что у них настоящая любовь.

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В ходе разговора выяснилось, что супруги совершенно не ориентируются в базовых вопросах семейного характера. Кроме того, мужчина даже затруднился назвать диагноз своей жены.

Пограничники наконец выяснили, что пара поженилась год назад лишь для того, чтобы вывезти мужчину призывного возраста за границу под видом сопровождения жены с инвалидностью.

По этому факту работники ГПСУ направили сообщение в Нацполицию по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

Напомним, ранее пограничники разоблачили 29-летнего мужчину, который женился на бывшей 47-летней теще, чтобы сбежать из Украины. «Влюбленные» путались в ответах, и таким образом удалось разоблачить их обман.

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