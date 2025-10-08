Украинка потеряла 300 тыс. грн: как новая схема мошенников заставляет отдавать кредитные средства

Кибермошенники придумали новую тактику: имитируют спасение от взлома, чтобы украсть средства / © ТСН.ua

Реклама

Кибермошенники придумали новую схему выманивания денег — они звонят от имени банка и предупреждают клиентов о попытке украсть деньги с личного счета.

Об одном из таких случаев рассказала на своей странице в фейсбуке исполнительная продюсер «Суспильного» Наталья Мовшович, которая также стала жертвой этой схемы и потеряла примерно 300 тысяч гривен.

«На мобильный пришел звонок из номера +38044…, где автоматизированный голос сообщил о „входе в мой аккаунт Monobank“ и предложил нажать кнопки для подтверждения или опровержения. После моего „отказа от входа“ меня соединили с „работником банка“, который сказал, что кто-то из Днепра из планшета зашел в мой аккаунт и открыл мне рассрочку», — рассказала Наталья.

Реклама

Далее Мовшович прослушала минилекцию о кибербезопасности: как платить в интернете, как настроить Face ID, чтобы только она могла подтвердить транзакции. Мошенники были очень убедительны.

«Мы даже „подвязали фото“ для Face ID — и связь оборвалась. Потом мне перезвонили с Viber „Сотрудник“ сообщил, что злоумышленник открыл рассрочку на 150 тысяч и ее нужно срочно закрыть. Он говорил быстро, постоянно торопил, подчеркивал, чтобы я не передавала ему никакой личной информации, а нажимала только красные кнопки и проверяла, чтобы работал Face ID. В какой-то момент я уже переводила средства на какие-то номера — а потом и на ФЛП сотрудника банка, чтобы мне вернули деньги. Даже с назначением платежа: „возврат кредитных средств“, — говорит Наталья.

Когда она поняла, что это скам, написала в телеграмм-бот банк. Там ответили, что в этот момент не общаются с ней по телефону, и заблокировали карточку. Мошенник это увидел, и стал уверять, что нет. Причем едва не убедил Наталью.

«Мошенник это увидел. Спросил, зачем я ее заблокировала. На мое „вы же мошенник“ спокойно сказал: если бы так, то со мной уже никто не говорил бы, и попросил оставаться на линии, чтобы „переключить на техподдержку“ и „разблокировать карту“. Потом я положила трубку. Еще несколько раз он звонил. Впоследствии пришло сообщение, что 100 тысяч он уже снял, а остальные, возможно, я смогу вернуть», — рассказала Наталья.

Реклама

Кроме того, продюсер заметила, что мошенник четко знал, какой у нее кредитный лимит на карточке и суммы проплат как раз соответствовали остатка на кредитном счете. Хотя Наталья сама ему ничего не сообщала.

В тот же день она подала онлайн заявление в киберполицию и письменное заявление в ближайшее отделение Нацполиции.

Ранее сообщалось, что мошенник в TikTok выдавал себя за известного командира ВСУ и выманивал деньги.