Украинка потеряла 400 тысяч гривен из-за "подарка" от фейкового "военного"

"Военный" пообещал женщине, что отправил ей "чемодан с 250 тысячами долларов США", на которые она должна была приобрести дом.

49-летняя жительница Бурштына стала жертвой мошенничества, потратив почти 400 тысяч гривен на несуществующую посылку, которую пообещал аферист, с которым она переписывалась на сайте знакомств.

Как установили правоохранители Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, женщина в течение двух месяцев переписывалась с мужчиной, который представился "военным Уильямом Шоном", который якобы планировал приехать в Украину.

Впоследствии "поклонник" сообщил, что отправил женщине подарок — "чемодан с 250 тысячами долларов США", на которые он должен был приобрести дом и обустроить быт.

После этого женщина получила сообщение от "логистической компании", требовавшей оплатить транспортировку посылки. Доверившись аферистам, она перечислила несколько платежей на общую сумму около 400 тысяч гривен. Однако никакой посылки женщина так и не получила, а военный перестал выходить на связь.

Следователи территориального подразделения внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские призывают:

будьте осторожны с личными данными;

не переводите деньги;

проверяйте профили;

не переходите по подозрительным ссылкам;

общайтесь на платформе.

Напомним, полиция сообщила о подозрении женщине из Броваров, обманувшей граждан на сумму почти 740 тысяч гривен.