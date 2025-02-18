Украинка потеряла 83 тысяч гривен, пытаясь заработать в Интернете: подробности

По условиям "работы", нужно было в Интернете покупать товар за собственные средства, которые якобы должны были потом вернуться с процентами.

Жительница Коломыйского района Ивано-Франковской области хотела заработать в Интернете, но вместо этого потеряла почти 83 тыс. грн. По этому факту полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Женщина рассказала, что в одном из телеграм-каналов нашла объявление о возможности заработка. От автора объявления она узнала об условиях "работы": нужно было на соответствующем сайте покупать за свой счет товар. Потраченные деньги должны были якобы возвращаться с процентами на специально созданный мошенниками электронный кошелек.

Жительницу Прикарпатья устроили такие условия и она перевела на разные банковские счета около 83 тыс. грн. Когда женщина захотела вывести деньги с заработком, поняла, что ее обманули. Так называемый работодатель выключил телефон и удалил переписку с потерпевшей.

Следователи начали уголовное производство по статье о мошенничестве. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

В полиции акцентировали, что мошенничество с трудоустройством, как правило, начинается с предложения получения большой зарплаты. Не требуется ни образование, ни опыт работы. В то же время предлагается работа дома. Все кончается тем, что обманутые люди остаются без этой "работы" и денег.

Напомним, ранее жительница Хмельницкого потеряла 96 тыс. грн, инвестируя в криптовалюту по мошеннической схеме.