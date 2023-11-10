Украинка потеряла более 5 млн грн: как она попала "на крючок" аферистов

Аферисты обещали женщине возможность зарабатывать по 10 тысяч долларов на инвестициях.

В Тернопольской области женщина стала жертвой мошенников и вложила в фиктивную брокерскую компанию почти 5,5 млн гривен.

Об этом сообщают в полиции Тернопольской области.

Правоохранители сообщают, что женщина заинтересовалась инвестированием после того, как увидела информацию об этом у одного из блогеров. Она сразу приобрела курс обучения и заплатила 16 тысяч гривен за регистрацию аккаунта на сайте брокерской компании.

Мошенники часто звонили по телефону женщине и обещали ей зарабатывать по 10 тысяч долларов ежеквартально, за это она должна была перечислять им средства под видом "вкладов".

Сначала женщина переводила деньги на банковские карты мошенников. Когда она отдала фиктивной компании 600 тысяч гривен, то получила первую "прибыль" в размере 28 тысяч грн.

Впоследствии злоумышленники убедили женщину перечислять деньги не в гривне, а в долларах и криптокошельком. Для того чтобы пополнять свой "финансовый портфель", она одалживала средства и брала кредиты. В общей сложности за 4 месяца она отдала фиктивной брокерской компании почти 5,5 млн гривен.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников, собиравших деньги на лечение военных и детей.

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