Украинка продала младенца за границу: во сколько "оценила" ребенка

Женщина хотела вывезти младенца за границу

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая «продала» младенца за границу. Да, под видом биологической матери она незаконно вывезла его за пределы Украины.

Об этом сообщила Главное управление национальной полиции в Киеве.

Детали преступления с младенцем

По данным правоохранителей, 39-летняя киевлянка ранее участвовала в программе суррогатного материнства.

«Между женщиной и медицинским центром был заключен договор на проведение экстракорпорального оплодотворения — подсадка эмбриона, с которым у женщины не было генетического родства. За свои „услуги“ суррогатная мать должна была получить в общей сложности 14 000 евро», — говорится в сообщении.

Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу и передать ребенка супругам из-за границы, женщина внесла недостоверные сведения в свидетельство о рождении, указав себя как ее мать. После этого она прошла пограничный контроль и передала младенца иностранцам.

Полиция и прокуратура принимают меры для установления места пребывания ребенка и условий его проживания. Фигурантке доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Инцидент произошел в Пересыпском районе.

Полиция установила, что 37-летняя местная жительница, ранее лишенная родительских прав, родила дома мертвого ребенка примерно на седьмом месяце беременности и выбросила его тело в мусорку. Как стало известно, плод был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается.