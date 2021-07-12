Украинка пыталась привезти из Польши патроны и дубинки: фото и видео

Украинка пыталась привезти из Польши патроны и дубинки: фото и видео

Пограничники изъяли в автомобиле гражданки Украины пули калибра 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинки.

В понедельник, 12 июля, на пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники совместно с инспектором таможни приняли решение о дополнительном осмотре автомобиля "Рено", заподозрив, что его водитель перевозит запрещенные предметы. Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, в салоне автомобиля были обнаружены тайники с боеприпасами.

Во время углубленной проверки правоохранители нашли потайные места, оборудованные под водительскими сиденьями и под обшивкой грузового отсека.

"Выяснилось, что женщина скрыто перевозил 800 гильз калибра 7,62 мм, 4,5 тыс. пуль калибров 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинки 23 и 26 дюймов", — говорится в сообщении пограничников .

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Об этом случае было сообщено сотрудникам Нацполиции, которые провели следственные действия и изъяли транспортное средство.

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